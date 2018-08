UFFICIALE: Mainz, arriva il rinnovo per Gbamin

“C’è grande attesa e grande curiosità. Con la fine del calciomercato abbiamo apportato un cambiamento totale alla squadra. Quanto fatto in estate comporterà maggiori difficoltà iniziali, perché stravolgere completamente un gruppo non è una cosa usuale”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore...

La possibile rivelazione: Dusan Vlahovic, il millennial in salsa viola

La possibile rivelazione: Amato Ciciretti, a Parma per consacrarsi

Serie A, live dai campi - Nainggolan recuperato. Destro in gruppo

La possibile rivelazione: Bakayoko, Milan per tornare quello di Montecarlo

La possibile rivelazione: Momo Fares, un autogol come segno del destino

La possibile rivelazione: Correa, sulle orme di Veron per affermarsi in A

Atalanta, Mancini: "Rammaricato per questo 0-0, campo non sia un alibi"

Atalanta, Gasperini: "Non un bel risultato. Nemmeno brutto"

Atalanta, Gosens: “Peccato non aver segnato, lo faremo tra sette giorni”

Come Italia-Svezia

Di Chiara: "Viola, attacco imprevedibile. Dubbi in mediana"

Milan, continui contatti con l'entourage di Rabiot in vista del 2019

Corini: "Chievo può salvarsi ancora. Giaccherini uomo in più"

Sassuolo, Magnani: "Serie A la mia occasione. Vogliamo far felici i tifosi"

Kishna avverte: "Voglio restare all'ADO. Non tornerò alla Lazio"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 agosto

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy