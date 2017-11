UFFICIALE: Mainz, rinnova il portiere pasticcione Zentner

Suo malgrado protagonista nell'ultimo weekend, per il goffo controllo del pallone che stava costando caro al suo Mainz, il portiere Robin Zentner ha rinnovato fino al 2021. 23 anni, l'estremo difensore è titolare da un paio di settimane complice l'infortunio di René Adler.

As hard as they are to watch for some 🙈 goalkeeper howlers really do provide some great entertainment 🍿 pic.twitter.com/qD9RCWc8LV

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 8 novembre 2017