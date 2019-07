UFFICIALE: Maiorca, c'è Zlatanovic. Miglior giovane serbo l'anno scorso

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nuovo rinforzo in attacco per il Maiorca, squadra neo-promossa in Liga spagnola. La società dell'isola di Palma ha infatti annunciato l'ingaggio di Igor Zlatanovic, attaccante classe '98 che arriva dalla Serbia, e più precisamente dal Radnik Surdulica. Con 16 gol nello scorso campionato, è stato eletto miglior giovane del campionato serbo. Ha firmato un contratto di durata quadriennale. Ecco il momento del suo arrivo, tratto dai social del club.