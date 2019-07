© foto di Alterphotos/Image Sport

Annuncio molto particolare quello messo in scena qualche ora fa dal Maiorca, per rendere noto l'arrivo di un nuovo calciatore in seno alla rosa della squadra spagnola neo-promossa nella Liga. Si tratta di Aleix Febas, centrocampista di 23 anni che arriva nell'isola dalla seconda squadra del Real Madrid, la Castilla. Nel tweet con cui il Mallorca ha dato il benvenuto al nuovo giocatore, si vede il suo ingresso nella chat del gruppo