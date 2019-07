UFFICIALE: Majadahonda, ecco F. Llorente. Ma è omonimo dell'ex Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Llorente (34) è senza squadra, in attesa di trovare una nuova sistemazione dopo l'esperienza tra le file del Tottenham. Intanto il suo omonimo, 28enne centrocampista, ha firmato per il Rayo Majadahonda. Il club appena retrocesso nella terza divisione ha ufficializzato l'affare per il calciatore che arriva dal Recreativo Huelva. L'attaccante ex Juventus, invece, resta in attesa.