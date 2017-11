UFFICIALE: Makelele lascia lo Swansea: è il nuovo tecnico dell'Eupen

Claude Makelele ha lasciato il suo ruolo di assistente allenatore di Paul Clement allo Swansea per diventare il nuovo tecnico dell'Eupen. A comunicarlo è lo stesso club gallese. Makelele, 44 anni, prende il posto di Jordi Condom e torna a svolgere il ruolo di head coach dopo l'esperienza del 2014 sulla panchina del Bastia (durata cinque mesi e mezzo).

Wishing you the very best of luck at @kas_eupen, @ClaudeMakelele! 👍https://t.co/Saz2mE5BTo

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 6 novembre 2017