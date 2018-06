UFFICIALE: Malaga, Luis Perez Caminero nuovo ds del club

17.49 - Visite terminate per Mattia Perin al J Medical. Manca solo l'ufficialità, col giocatore atteso all'uscita da una cinquantina di tifosi per autografi e selfie. 16.49 - Tra pochi istanti, Perin dovrebbe uscire dal J Medical. Poi, l'ufficialità da parte del club bianconero. 16.39...

LIVE TMW - Perin-day in casa Juve: visite terminate, attesa ufficialità

Dopo la retrocessione in Segunda Division, il Malaga cambia volto per cercare di tornare nel massimo campionato spagnolo nel minor tempo possibile. Il club andaluso ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo: si tratta di José Luis Pérez Caminero .

