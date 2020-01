Jon Dahl Tomasson è il nuovo allenatore del Malmoe. L'ex attaccante del Milan, dopo diverse esperienze in panchina in Olanda e con la Nazionale danese, intraprende dunque una nuova avventura come nuovo tecnico dei biancazzurri in Svezia. Questo l'annuncio ufficiale su Twitter:

Välkommen till Malmö FF, Jon Dahl Tomasson! 🤝 pic.twitter.com/yBOGxWwu0z — Malmö FF (@Malmo_FF) January 5, 2020