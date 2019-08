UFFICIALE: Man City, ceduto Nmecha in prestito al Wolfsburg

La cantera del Manchester City sta sfornando diversi talenti interessanti e, tra questi, nel pre-campionato s'è messo in mostra Lukas Nmecha (20), classe '98 che fa parte anche dell'Under 21 della Germania. Ed è proprio in Germania che tornerà il prossimo anno l'attaccante nativo di Amburgo: tramite i canali ufficiali, infatti, i Citizens hanno comunicato la cessione del giovane in prestito al Wolfsburg.