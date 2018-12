Il Columbus Crew, squadra di MLS, ha annunciato un importante trasferimento in uscita: dalla prossima estate, infatti, il portiere Zack Steffen si unirà al Manchester City di Guardiola. I termini dell'accordo non sono stati divulgati, ma trattasi del trasferimento economicamente più importante nella storia del club (il primo in assoluto tra i portieri). Il 23enne, nominato nell'All Star del campionato americano del 2018, ha finora giocato tutte le partite di regular season (63 presenze).