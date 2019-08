UFFICIALE: Man United, accordo con il Monaco per il giovane Mejbri

Dopo averlo corteggiato a lungo, il Manchester United è riuscito a trovare un accordo con il Monaco per l'acquisto di Hannibal Mejbri. Il 16enne aveva catturato l'attenzione di numerosi club d'Europa ma i Red Devils sono riusciti a superare ogni concorrenza come ha dimostrato il post pubblicato dal club francese che ha annunciato l'accordo con gli inglesi. Mejbri non ha mai fatto parte della prima squadra del Monaco, ma ha collezionato otto presenze con la nazionale francese U16 e ora si aggregherà all'U18 dello United.

Following his transfer to Manchester United, AS Monaco would like to wish Hannibal Mejbri all the best in his future career. pic.twitter.com/jzwDwIt0Jw

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 11, 2019