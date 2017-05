UFFICIALE: Man United, Carrick rinnova per un'altra stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Manchester United ha comunicato il rinnovo contrattuale di Michael Carrick. Il centrocampista inglese era in scadenza ma ha esteso il suo contratto per un altro anno fino a giugno 2018: "Che modo fantastico di finire la stagione, con un altro trofeo in bacheca. Sono lieto che il mio viaggio con questo club continui", ha detto Carrick che è allo United dal 2006 ed è ormai un veterano del club inglese.

Contento anche Mourinho del rinnovo di Carrick: "Ho apprezzato molto il lavoro con Michael in questa stagione. È uno dei veri professionisti del calcio. Non solo è un grande calciatore, ma anche un essere umano fantastico e un grande esempio per i nostri più piccoli membri della squadra. Sono lieto che abbia rinnovato e vorrei cogliere l'occasione per augurare a Michael tutto il meglio per il testimonial che verrà giocato domenica in suo onore".