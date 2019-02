Un altro prestito per Joel Pereira che dopo essere rientrato dal Vitoria Setubal, giocherà in Belgio nella seconda parte di stagione. Il Manchester United ha comunicato infatti di aver ceduto il giocatore al Kortrijk in prestito fino a giugno.

All the best to @ElgatoPereira1, who has joined Belgian side KV Kortrijk on loan until the end of the season. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 31 gennaio 2019