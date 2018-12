UFFICIALE: Man United, Smalling rinnova fino al 2022, esca in scadenza

Chris Smalling si lega ancora al Manchester United. Il difensore aveva in contratto in scadenza a giugno ma ha rinnovato con i Red Devils fino al 2022. L'annuncio ufficiale è apparso sul sito ufficiale del club inglese che sottolinea la possibile di allungare il contratto con un ulteriore anno.

"Sono molto felice che Chris abbia firmato un nuovo contratto. Chris è qui da un certo numero di anni e ora è uno dei giocatori senior della nostra squadra", ha detto José Mourinho.

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.

Congrats, Chris! 😃 pic.twitter.com/iKFK32ep84

— Manchester United (@ManUtd) 15 dicembre 2018