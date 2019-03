UFFICIALE: Man United, Solskjaer confermato. Ha firmato un triennale

Ole Gunnar Solskjaer sarà l'allenatore del Manchester United anche il prossimo anno. Il club inglese, tramite i propri canali social, ha infatti confermato il tecnico norvegese che ha firmato un nuovo contratto triennale.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.

