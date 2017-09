UFFICIALE: Man Utd, Pereira rinnova prima del prestito al Valencia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andreas Pereira è volato in Spagna per giocare in prestito al Valencia. Tuttavia il Manchester United ha annunciato ufficialmente che il brasiliano prima della cessione per una stagione ha firmato il rinnovo con il club inglese fino al 2019, con la possibilità di estenderlo per un altro anno.

"Sono contento di aver esteso il mio contratto con questo grande club, il manager sta costruendo una grande squadra e voglio essere parte di questo gruppo il più presto possibile", ha detto Pereira al sito ufficiale del club: "Continuerò la mia crescita a Valencia in questa stagione nella speranza di giocare molto. Vorrei ringraziare Mourinho per il suo aiuto e la sua guida e per la fiducia che ha mostrato in me".