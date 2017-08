UFFICIALE: Manchester City, Barker in prestito all'Hibernian

Brandon Barker è un nuovo giocatore dell'Hibernian. Il 20enne esterno sinistro della Nazionale inglese U21 viene ceduto in prestito dal Manchester City per tutta la stagione al club scozzese. Barker era già stato ceduto al Rotherham e al NAC Breda.

