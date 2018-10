UFFICIALE: Manchester City, blindata la stellina inglese Tommy Doyle

Primo contratto da professionista per il classe 2001 Tommy Doyle. Il giovane centrocampista del Manchester City oggi ha infatti ufficialmente legato il suo futuro ai Citizens. A darne l'annuncio è stato lo stesso nazionale inglese under 17 su Twitter.

The proudest moment of my footballing career so far! Delighted to announce that I have signed my first professional contract at Manchester City, a place that I have been at for 12 years, and club that has been a massive part of me since I was born, looking forward to the future💙 pic.twitter.com/Ugzlb3gzRV

— Tommy Doyle (@tommydoylemcfc) 17 ottobre 2018