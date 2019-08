© foto di Imago/Image Sport

Un giovane spagnolo per il Manchester City. Il Girona ha infatti annunciato la cessione ai britannici di Pedro Porro, laterale 19enne. I Citizens, al momento, non hanno ancora pubblicato un annuncio ufficiale in tal senso, anche perché salvo sorprese il classe '99 dovrebbe essere girato in prestito al Real Valladolid.