UFFICIALE: Manchester City, il talento Foden rinnova fino al 2024

Il Manchester City, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto del talento Phil Foden. Il giocatore, classe 2000, ha firmato un nuovo accordo fino al 2024.

He’s one of our own… and that’s the way it’s staying!@philfoden has today signed a new deal at the Club keeping him a #mancity player until 2024! 🔵

STORY: https://t.co/zjd9VfLXlf pic.twitter.com/kqnczyVMao

— Manchester City (@ManCity) 10 dicembre 2018