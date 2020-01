UFFICIALE: Manchester City, Nmecha torna dal Wolfsburg. E va al Boro

Il Manchester City riporta in Inghilterra Lukas Nmecha, attaccante classe ‘98, dopo appena sei mesi. Il giocatore infatti ha lasciato il Wolfsburg, dove ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, e sarà girato nuovamente in prestito questa volta al Middlesbrgough, club che milita in Championship, fino a fine stagione.

Zurück nach England: @LukasNmecha verlässt die Wölfe und kehrt zurück zu @ManCity. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, Lukas! ➡ https://t.co/QAHijsk6NO | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/RsHmAsvDAq — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 3, 2020