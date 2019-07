Il Manchester City saluta Pablo Marì. Il difensore centrale spagnolo, classe 1993, passa infatti ufficialmente al Flamengo. Il club brasiliano ha acquistato il giocatore a titolo definitivo: ha firmato fino al 2022.

Tem novidade no Mengão. O zagueiro espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado junto ao Manchester City e assinou contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Seja bem-vindo! Muito sucesso com o Manto Sagrado! 🔴⚫️ #CRF pic.twitter.com/5p0YMDXrY7

