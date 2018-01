UFFICIALE: Manchester City, rinnovo fino al 2023 per De Bruyne

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha rinnovato oggi il proprio contratto coi Citizens fino al 2023. Botta e risposta dunque dai club di Manchester, visto che poco fa i Red Devils hanno annunciato Alexis Sanchez e il club di Guardiola che ora risponde con un rinnovo pesantissimo, come quello del belga:

GET EXCITED! 😝@DeBruyneKev has today signed a new contract at the Club!

INFO ▶️ https://t.co/NGc7Vqh62x #mancity pic.twitter.com/bj1YuseMgG

— Manchester City (@ManCity) 22 gennaio 2018