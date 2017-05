© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Gael Clichy e Jesus Navas, il Manchester City comunica che anche il portiere Willy Caballero lascerà il club. 27 partite con Guardiola, 48 in totale con il City, l'argentino ex Malaga in Inghilterra dal 2014 è ora svincolato.