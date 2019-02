Marouane Fellaini lascia il Manchester United dopo cinque anni e mezzo. Il centrocampista belga si trasferisce a titolo definitivo in Cina allo Shandong Luneng. Ad annunciare l'accordo sono i Red Devils sul sito internet ufficiale.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!

— Manchester United (@ManUtd) 1 febbraio 2019