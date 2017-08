UFFICIALE: Manchester United, Ibrahimovic torna e prende la 10

Zlatan Ibrahimovic continua con il Manchester United: lo ha annunciato proprio il club inglese, confermato quanto affermato dallo svedese, rivelando che il centravanti ha scelto di indossare la maglia numero 10, lasciata in eredità da Rooney. Per lo svedese nuovo contratto annuale, una grande testimonianza di fiducia nonostante il grave infortunio dello scorso anno.

He's not finished yet - @Ibra_official has signed a new one-year contract with #MUFC! https://t.co/ATiksSrLDT pic.twitter.com/PDh9fDEgrg

— Manchester United (@ManUtd) 24 agosto 2017