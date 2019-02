UFFICIALE: Manchester United, Jones rinnova fino al 2023

Il Manchester United, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore Phil Jones. Il centrale inglese ha prolungato fino a giugno 2023 con opzione per un altro anno.

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC.

Congratulations, Phil!

— Manchester United (@ManUtd) 8 febbraio 2019