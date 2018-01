UFFICIALE: Manchester United, Mourinho rinnova fino al 2020

L'avventura di José Mourinho al Manchester United proseguirà anche le prossime stagioni. Il tecnico portoghese ha infatti rinnovato il proprio contratto con i Red Devils fino al giugno del 2020. A renderlo noto è il sito ufficiale del club inglese.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.

Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI

— Manchester United (@ManUtd) 25 gennaio 2018