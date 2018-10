UFFICIALE: Manchester United, Shaw fino al 2023

Luke Shaw ha rinnovato il suo cotnratto con il Manchester United. Lo rende noto il club attraverso il proprio sito ufficiale. 23 anni, Shaw è un giocatore dei Red Devils dall'estate 2014 e si è legato al club fino al 2023.

You guys have been a huge part of @LukeShaw23's #MUFC journey - now we're looking forward to the future. 🔴

Exclusive interview in our free official app: https://t.co/w81BqQCYvZ pic.twitter.com/gOcQkdD1HV

— Manchester United (@ManUtd) 18 ottobre 2018