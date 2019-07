Micah Richards si arrende alle sue problematiche condizioni fisiche. A 31 anni, il difensore classe '88 cresciuto ed esploso grazie al Manchester City ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Il difensore di Birmingham, che durante la stagione 2014/15 è transitato anche in Italia per una avventura poco fortunata alla Fiorentina, ha deciso di voltare pagina vista l'impossibilità di scendere in campo: Richards non giocava una gara ufficiale da ottobre 2016.

Once a Blue, always a Blue 💙

Micah Richards has announced his retirement from football after losing a lengthy battle with an injured knee.

But he'll be back working with us again very soon...

🔵 #mancityhttps://t.co/IgTCcVn4oi

— Manchester City (@ManCity) July 26, 2019