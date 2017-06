UFFICIALE: Middlesbrough, Garry Monk è il nuovo allenatore del Boro

Garry Monk è il nuovo allenatore del Middlesbrough. A riportarlo è il sito ufficiale del club appena retrocesso in Championship. Questo il tweet del Boro:

Middlesbrough FC are delighted to confirm the appointment of Garry Monk as our new manager.

➡️ https://t.co/fM5MbWGSKv #UTB pic.twitter.com/3LUnkABA9a

— Middlesbrough FC (@Boro) 9 giugno 2017