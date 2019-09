Colpo in entrata del Monaco, che si assicura un attaccante dal futuro potenzialmente molto interessante, riportandolo a giocare in Francia a distanza di due anni dal momento in cui se ne è andato dal massimo campionato transalpino. Parliamo di Jean-Kevin Augustin, veloce attaccante classe 1997 cresciuto nel settore giovanile del PSG, che arriva nel Principato con la formula del prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto a favore dei monegaschi.

🔴⚪️ L'AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de @33_augustin en provenance de Leipzig. L’attaquant arrive en prêt avec option d’achat. 👉 https://t.co/KOuaeSPtwJ pic.twitter.com/LVArKfSbuY — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 1, 2019