© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua posizione era in bilico già da tempo, ma adesso si può dire ufficialmente che Michael Emenalo non sia più il direttore sportivo del Monaco. A confermare la notizia è un comunicato ufficiale apparso sui principali canali di comunicazione del club monegasco, in cui si legge che "di comune accordo, l'AS Monaco e Micheael Emenalo hanno deciso di mettere fine alla loro collaborazione". Sulla scelta hanno senz'altro inciso particolarmente i brutti risultati raccolti dalla squadra da un po' di tempo a questa parte.