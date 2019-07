© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da qualche ora Ibrahima Diallo è ufficialmente un nuovo calciatore del Brest. Ne ha annunciato l'ingaggio dal Monaco, per una cifra che si ritiene stimata intorno ai 2 milioni di euro, la società francese, tramite i suoi canali di comunicazione. Per il 20enne contratto che lo lega allo Stade Brestois per le prossime quattro stagioni.