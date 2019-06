UFFICIALE: Montenegro, esonerato Tumbakovic: paga assenza col Kosovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia era nell'aria, perché se sei montenegrino e ti rifiuti di rappresentare la tua nazionale in un impegno ufficiale il tuo destino è segnato. Ljubisa Tumbakovic è stato esonerato, non è più il commissario tecnico del Montenegro. "Violazione degli obblighi professionali, definiti nel contratto", la motivazione spiegata dalla Federazione montenegrina, che all'unanimità ha votato per l'allontanamento del c.t..

Il motivo. L'allenatore paga il rifiuto a prendere parte al match col Kosovo valevole per le qualificazioni a Euro 2020, poiché di origini serba e, di conseguenza, poco tolleranti alla legittimazione dello stato del Kosovo dopo la secessione del 1999.