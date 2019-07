© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Sio non è più ufficialmente un calciatore del Montpellier, da qualche ora a questa parte. L'attaccante 30enne franco-ivoriano, reduce già da una stagione giocata altrove, in particolare in prestito all'Al-Ittihad Kalba negli Emirati Arabi Uniti, è stato ceduto a titolo definitivo dalla compagine transalpina che ne deteneva il possesso delle prestazioni sportive. A rendere noto il trasferimento è stato il club acquirente, i turchi del Genclerbirligi che l'hanno messo sotto contratto per le prossime due stagioni.