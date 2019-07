UFFICIALE: Montpellier, l'Huddersfield riscatta Mbenza a titolo definitivo

Dopo aver già giocato in prestito nell'Huddersfield nella passata stagione (in cui, nonostante la retrocessione del club ha messo a segno 22 presenze ed un gol in Premier League) l'esterno belga, di origini congolesi, Isaac Mbenza si trasferisce a titolo definitivo in forza alla società inglese, che ne ha ufficializzato l'acquisto permanente dai francesi del Montpellier qualche ora fa tramite i propri canali ufficiali. Al classe '96 contratto per le prossime due stagioni, con opzione per un ulteriore anno. Di seguito l'annuncio dato sui social dall'Huddersfield.

✅ Isaac Mbenza joins #htafc permanently from @MontpellierHSC. The Belgium U21 international has put pen-to-paper on a two-year contract after an option in his loan agreement was exercised.#TerrierInbound https://t.co/T7OQugWeSG — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 9 luglio 2019