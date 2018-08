UFFICIALE: Nantes, arriva il terzino Charles Traoré dal Troyes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo acquisto per il Nantes, che ha rinforzato il suo reparto arretrato. Come annunciato dalla stessa società della Loira-Atlantica, infatti, è stato preso Charles Traoré, terzino sinistro di 26 anni in forza al Troyes - in Ligue 2 - per una cifra di circa 500mila euro. Il laterale di difesa ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova squadra.