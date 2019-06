© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il giovane portiere Quentin Braat, 21 anni, è pronta la prima esperienza lontano dal Nantes, società in cui ha svolto l'intera trafila giovanile. Lo ha annunciato la stessa società della Loira, che ha reso noto il suo trasferimento a titolo temporaneo: l'estremo difensore nella prossima stagione infatti giocherà in prestito secco nello Chamois Niortais, società che milita nella seconda serie transalpina. Ecco il tweet tramite cui è stato dato l'annuncio.