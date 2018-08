UFFICIALE: Nantes, preso Limbombe dal Club Brugge per 8 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'acquisto record di Rezaei fatto registrare nella giornata di ieri, il Club Brugge ha definito una corposa operazione in uscita. La società belga ha infatti ufficializzato la partenza di uno dei pezzi più pregiati in rosa, ossia l'esterno Anthony Limbombe. Il 24enne approda in Ligue 1, con il Nantes che ha speso 8 milioni di euro per portarlo nella Loira-Atlantica.