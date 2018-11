UFFICIALE: Nàstic, preso l'ex Villarreal Garcia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo in classifica nella seconda divisione spagnola, il Gimnàstic de Tarragona corre ai ripari ingaggiando un calciatore per il resto della stagione. Si tratta di Imanol García Lugea, centrocampista 22enne in arrivo dall'Osasuna. Questa mattina l'ex Villarreal ha superato le visite mediche legandosi così al Gimnàstic, club che ha inserito García Lugea nella lista dei calciatori schierabili al posto di César Arzo (32), difensore gravemente infortunatosi negli scorsi giorni al ginocchio destro.