UFFICIALE: NEC Nijmegen, Grot ceduto al Leeds

Jay-Roy Grot, giovane attaccante olandese del NEC Nijmegen, che nei mesi scorsi era stato accostato con insistenza alla Fiorentina, è un nuovo giocatore del Leeds. La punta ha firmato un contratto quadriennale.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of striker Jay-Roy Grot from Dutch Jupiler League side NEC Nijmegen https://t.co/ekNW7fq1bP pic.twitter.com/6tvubFJuQY

— Leeds United (@LUFC) 24 agosto 2017