Tre operazioni in uscita per il Newcastle che ha annunciato la cessione in prestito fino alla fine della stagione di Jacob Murphy al West Bromwich Albion. Inoltre i Magpies hanno salutato Rolando Aarons e Achraf Lazaar che si sono trasferiti allo Sheffield Wed sempre in prestito fino a fine anno.

Newcastle United pair Rolando Aarons and Achraf Lazaar have joined @swfc on loan until the end of the season. Good luck, lads! 👉🏽 https://t.co/HosNGILnl0 #NUFC pic.twitter.com/3eUEV3o0aR — Newcastle United FC (@NUFC) 31 gennaio 2019