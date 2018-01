UFFICIALE: Newcastle, Armstrong in prestito al Blackburn Rovers

L'attaccante Adam Armstrong (21 anni) lascia temporaneamente il Newcastle per unirsi al Blackburn Rovers in prestito fino alla termine della stagione. Lo riporta il sito ufficiale del club.



Newcastle United forward Adam Armstrong has joined @Rovers on loan until the end of the season. Good luck, @AdamArma9!

👉🏽 https://t.co/Bvj2xZhVbW #NUFC pic.twitter.com/e7aJ0VCYMF

— Newcastle United FC (@NUFC) 9 gennaio 2018