UFFICIALE: Newcastle, Barlaser rinnova e va in prestito al Rotherham

Tramite il suo profilo Twitter ufficiale il Newcastle ha reso noto un trasferimento, a titolo temporaneo, di un suo calciatore. È il centrocampista offensivo Daniel Barlaser, che ha firmato un nuovo contratto con i Magpies prima di lasciare la società in prestito, andando ad accasarsi in prestito al Rotherham United, squadra che milita nel terzo livello del calcio inglese.

Newcastle United midfielder Dan Barlaser has signed a new deal with the club, and will spend the 2019/20 season on loan at @OfficialRUFC. Good luck, Dan!

— Newcastle United FC (@NUFC) 3 luglio 2019