Un anno e mezzo dopo, Andy Carroll torna in bianconero: il Newcastle ha annunciato che il centravanti inglese ha firmato un contratto "iniziale" per una stagione. "Questa è casa mia", ha dichiarato Carroll.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.

More: #NUFC

— Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019