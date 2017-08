UFFICIALE: Newcastle, ceduto Tim Krul in prestito al Brighton

Il Newcastle ha ceduto in prestito il portiere Tim Krul. I Magpies infatti hanno ufficializzato la cessione per una stagione dell'olandese al Brighton.

Meanwhile, @TimKrul has joined @OfficialBHAFC on loan until next summer.

Full story: https://t.co/2sx7VQYykq #NUFC pic.twitter.com/O7S5yshxrU

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 agosto 2017