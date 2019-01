Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato l'acquisto del centrocampista paraguaiano Miguel Almiron. Il 24enne arriva a titolo definitivo (cifre ufficiali non comunicate) dall'Atlanta United e firma un contratto di cinque anni e mezzo, fino a giugno 2024.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.

The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.

Full story: https://t.co/5NxxCEHhNx #NUFC pic.twitter.com/a5MV5QBTum

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 gennaio 2019