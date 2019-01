Antonio Barreca è un nuovo giocatore del Newcastle. Il laterale ex Torino e Cagliari si trasferisce in Premier League in prestito con diritto di riscatto fino a giugno. Nuova avventura dunque per il classe '95, che lascia il Monaco dopo soli sei mesi dal suo arrivo.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.

Full story: https://t.co/ly3BJbHdUZ #NUFC pic.twitter.com/afB0RPiOCL

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 gennaio 2019