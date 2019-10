UFFICIALE: Newcastle, il 30enne Dubravka rinnova per sei stagioni

Il Newcastle, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato l'accordo con Martin Dubravka per il rinnovo del contratto. Il portiere slovacco, arrivato dallo Sparta Praga nel gennaio 2017, ha firmato per sei stagioni. Dubravka ha 30 anni.

✍🏽 Newcastle United are delighted to announce that goalkeeper Martin Dúbravka has signed a new six-year contract at St. James' Park.

Full story: https://t.co/lGDrCUgJx7 #NUFC pic.twitter.com/HjXW13DI6T

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 ottobre 2019